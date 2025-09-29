RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fresco de mañana y cálido de tarde, con tiempo inestable en el norte; así comienza la semana

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana con tiempo fresco de mañana y cálido de tarde, inestable en el norte con posibles lluvias. Los detalles día a día.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana con tiempo fresco de mañana y cálido de tarde, inestable en el norte con posibles lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes tendremos un inicio de jornada fría a fresca observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y cálido en el norte con cielo parcialmente nublado, inestabilizándose hacia la noche la frontera norte.

El martes comienza fresco con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniéndose inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable la frontera noreste.

El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuará templada a cálida con cielo nublado, inestabilizándose nuevamente en la noche la zona norte.

Lunes 29

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Martes 30

Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

Miércoles 1 de octubre

Zona Norte: máxima 25º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º

