Fresco de mañana y cálido de tarde, con tiempo inestable en el norte; así comienza la semana

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana con tiempo fresco de mañana y cálido de tarde, inestable en el norte con posibles lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes tendremos un inicio de jornada fría a fresca observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y cálido en el norte con cielo parcialmente nublado, inestabilizándose hacia la noche la frontera norte.

El martes comienza fresco con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniéndose inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable la frontera noreste.

El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuará templada a cálida con cielo nublado, inestabilizándose nuevamente en la noche la zona norte. Lunes 29 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Martes 30 Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º Miércoles 1 de octubre Zona Norte: máxima 25º y mínima 10º Zona Sur: máxima 23º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º

Temas de la nota semana

Nubel Cisneros