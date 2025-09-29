Detuvieron en Salto a un excura denunciado por 30 casos de abuso sexual de menores en Bolivia

José Sant’Anna, excura uruguayo, detenido en Salto.

La Policía detuvo el viernes en el barrio Palomar de Salto a Juan José Sant’Anna, un excura que fue denunciado por abusar sexualmente de 30 menores que tenía a su cargo en un internado de la provincia boliviana de Tapacarí.

Sant’Anna no logró ser sacerdote en Uruguay, su país. Sí lo hizo en Bolivia y estuvo varios años viviendo allá, pero volvió tras las denuncias en su contra. Estuvo requerido un largo tiempo hasta que un periodista boliviano viajó a Salto para hacer una investigación y también hizo otra el diario El País, dando cuenta que el sospechoso vivía en el barrio Palomar.

Es así que la Policía llegó en la mañana del viernes a la casa donde vivía el excura –en el noreste de Salto–, y lo llevó a una dependencia policial. Ahora, Sant’Anna está a disposición de la Justicia uruguaya, a la espera de ser extraditado a Bolivia para ser juzgado por la treintena de delitos.

La Iglesia Católica en Uruguay no se ha expresado al respecto.

Temas de la nota Salto

Bolivia

cura