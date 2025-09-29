Detuvieron en Salto a un excura denunciado por 30 casos de abuso sexual de menores en Bolivia

La Policía detuvo el viernes en el barrio Palomar de Salto a Juan José Sant’Anna, un excura que fue denunciado por abusar sexualmente de 30 menores que tenía a su cargo en un internado de la provincia boliviana de Tapacarí.
La Justicia uruguaya espera que Bolivia pida la extradición de Juan José Sant’Anna, para que sea juzgado por una treintena de casos de abuso sexual de menores.
Sant’Anna no logró ser sacerdote en Uruguay, su país. Sí lo hizo en Bolivia y estuvo varios años viviendo allá, pero volvió tras las denuncias en su contra. Estuvo requerido un largo tiempo hasta que un periodista boliviano viajó a Salto para hacer una investigación y también hizo otra el diario El País, dando cuenta que el sospechoso vivía en el barrio Palomar.
Es así que la Policía llegó en la mañana del viernes a la casa donde vivía el excura –en el noreste de Salto–, y lo llevó a una dependencia policial. Ahora, Sant’Anna está a disposición de la Justicia uruguaya, a la espera de ser extraditado a Bolivia para ser juzgado por la treintena de delitos.
La Iglesia Católica en Uruguay no se ha expresado al respecto.
