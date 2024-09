Frente Amplio presentó los principales lineamientos de su programa con foco en ejes económico, social y seguridad

"Quiero ser el presidente que viene a unir, que por sobre todas las cosas quiere que existan más y mejores oportunidades. Más salario y más trabajo para aquellas personas que no llegan a fin de mes. Resguardar a esa niñez desprotegida que tanto y tanto nos duele. Nosotros somos los que venimos a cambiar este país, que hoy está chato, desigual, inseguro", sostuvo y afirmó que no prometerán "nada que no se pueda cumplir", por lo que habló del "compromiso con la honestidad".