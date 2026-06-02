RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL SENADO

Frente Amplio no votó creación de comisión especial sobre antisemitismo propuesta por el Partido Nacional

Javier García lamentó falta de unidad en el sistema político para combatir una forma de discriminación y odio. Constanza Moreira dijo que esos temas deben tratarse en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.

constanza-moreira-javier-garcia-comision-antisemitismo

El senador nacionalista Javier García lamentó que el Frente Amplio no haya votado su propuesta para la creación de una comisión especial de prevención, seguimiento y denuncia de antisemitismo en el ámbito del Poder Legislativo.

García indicó que en los últimos dos años hubo en el entorno de 30 actos antisemitas en el país, como escraches en puertas de instituciones educativas, amenazas de muerte a adolescentes y vandalización de lugares públicos.

"Hay gente que tiene un ánimo de odio hacia el otro por la forma de creer o por la forma de pensar", afirmó. García lamentó que no haya unidad en el sistema político para combatir una forma de discriminación y odio.

lanzaron una bomba molotov hacia la cochera de una edila que abandono el fa en rocha
Seguí leyendo

Lanzaron una bomba molotov hacia la cochera de una edila que abandonó el FA en Rocha

En tanto, la senadora frenteamplista Constanza Moreira justificó que el oficialismo no haya acompañado el proyecto de García e instó a no confundir antisemitismo con antisionismo.

Moreira indicó que desde el Frente Amplio le habían advertido a la oposición que las iniciativas referentes al antisemitismo, racismo y discriminación debían tratarse en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, pero que se insistió en la conformación de una comisión especial.

Con respecto a la fundamentación de un aumento de los casos de antisemitismo para justificar la creación de la comisión especial, Moreira aseguró que "es una afirmación más que discutible".

OTRA PARLAMENTO

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando

Los ilusionistas: nada es lo que parece | CINE DE SÁBADO

Te puede interesar

Amigas de uruguaya fallecida en Ushuaia la recuerdan como aventurera, solidaria, alegre y con gran fortaleza video
HABÍA VUELTO AL SUR

Amigas de uruguaya fallecida en Ushuaia la recuerdan como aventurera, solidaria, alegre y con gran fortaleza
Los detalles del operativo de rescate de los cuerpos de la uruguaya y el guía que murieron en Ushuaia.  video
ARGENTINA

Ushuaia: más de 30 personas y un helicóptero participaron en rescate de los cuerpos de uruguaya y guía
Foto: Subrayado. Archivo.
CRIMEN DEL 4 DE ABRIL

Condenaron a un adolescente de 14 años por el asesinato a tiros de otro de 15 en Piedras Blancas