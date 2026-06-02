Frente Amplio no votó creación de comisión especial sobre antisemitismo propuesta por el Partido Nacional

El senador nacionalista Javier García lamentó que el Frente Amplio no haya votado su propuesta para la creación de una comisión especial de prevención, seguimiento y denuncia de antisemitismo en el ámbito del Poder Legislativo.

García indicó que en los últimos dos años hubo en el entorno de 30 actos antisemitas en el país, como escraches en puertas de instituciones educativas, amenazas de muerte a adolescentes y vandalización de lugares públicos.

"Hay gente que tiene un ánimo de odio hacia el otro por la forma de creer o por la forma de pensar", afirmó. García lamentó que no haya unidad en el sistema político para combatir una forma de discriminación y odio.

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En tanto, la senadora frenteamplista Constanza Moreira justificó que el oficialismo no haya acompañado el proyecto de García e instó a no confundir antisemitismo con antisionismo.

Moreira indicó que desde el Frente Amplio le habían advertido a la oposición que las iniciativas referentes al antisemitismo, racismo y discriminación debían tratarse en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, pero que se insistió en la conformación de una comisión especial.

Con respecto a la fundamentación de un aumento de los casos de antisemitismo para justificar la creación de la comisión especial, Moreira aseguró que "es una afirmación más que discutible".