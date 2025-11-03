Fray Bentos: estudiantes reclaman recorte de carreras consideradas claves; aguardan negociación

Estudiantes ocuparon el Instituto de Formación Docente de Fray Bentos , posteriormente, se labró un acta y en forma pacífica se entregaron las llaves de la institución.

Los alumnos reclaman que se recortan dos carreras de formación consideradas claves. Una de ellas tiene que ver con primera infancia y la otra apunta a la formación de docentes que se dedican a trabajar con niños con capacidades diferentes como autismo.

La vocera de los estudiantes que tomaron el centro, Gabriela Pereyra, dijo a Subrayado que creen que es muy injusto que les quiten el derecho de estudiar. "Estamos a la espera de la futura negociación con el CFE. Son carreras muy significativas, muy importantes".

Y agregó: "Hubo gente que quedó en lista de espera porque fue a sorteo y no se pudo cumplir con el cupo que se pedía".

Las carreras que no abren son: Tecnicatura en Acompañamiento Pedagógico en Educación Inclusiva cuya duración es dos años y Maestro de Primera Infancia.

Al momento de las inscripciones, los cupos se agotaron rápidamente y ahora la medida cae como un balde de agua fría.

De no revertirse la situación, realizarán una marcha de protesta por 18 de Julio.