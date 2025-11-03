RECIBÍ EL NEWSLETTER
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE

Fray Bentos: estudiantes reclaman recorte de carreras consideradas claves; aguardan negociación

Las carreras que no abren en el Instituto de Formación Docente son: Tecnicatura en Acompañamiento Pedagógico en Educación Inclusiva cuya duración es dos años y Maestro de Primera Infancia.

fray-bentos-educación-paro

Los alumnos reclaman que se recortan dos carreras de formación consideradas claves. Una de ellas tiene que ver con primera infancia y la otra apunta a la formación de docentes que se dedican a trabajar con niños con capacidades diferentes como autismo.

La vocera de los estudiantes que tomaron el centro, Gabriela Pereyra, dijo a Subrayado que creen que es muy injusto que les quiten el derecho de estudiar. "Estamos a la espera de la futura negociación con el CFE. Son carreras muy significativas, muy importantes".

imputaron a anestesista en fray bentos: el paciente quedo en estado vegetativo por mala praxis
Seguí leyendo

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis

Y agregó: "Hubo gente que quedó en lista de espera porque fue a sorteo y no se pudo cumplir con el cupo que se pedía".

Las carreras que no abren son: Tecnicatura en Acompañamiento Pedagógico en Educación Inclusiva cuya duración es dos años y Maestro de Primera Infancia.

Al momento de las inscripciones, los cupos se agotaron rápidamente y ahora la medida cae como un balde de agua fría.

De no revertirse la situación, realizarán una marcha de protesta por 18 de Julio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Te puede interesar

Presidente Orsi sobre Cardama: El contrato está vigente (...) buscaremos la mejor salida
ASTILLERO ESPAÑOL

Presidente Orsi sobre Cardama: "El contrato está vigente (...) buscaremos la mejor salida"
Orsi recibe este martes a una delegación de China con el objetivo de avanzar en una alianza estratégica
EN SUÁREZ Y REYES

Orsi recibe este martes a una delegación de China con el objetivo de avanzar en una "alianza estratégica"
Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h

Dejá tu comentario