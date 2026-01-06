Fratti aseguró que la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico no se puede decretar al voleo

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, aseguró que están trabajando en puntos críticos sobre el déficit hídrico que padecen productores de algunas zonas del país.

En el MGAP, han recibido la inquietud de productores ganaderos y gremiales que atraviesan la problemática. Esta semana, reunirán la información recibida y los datos para decidir a donde atacar primero, adelantó. Fratti dijo que la emergencia agropecuaria no se puede decretar al voleo.

El ministro indicó que al norte del río Negro, en general, no hay problemas, y que al sur, "hay zonas que están con déficit hídrico, cosa que en verano es normal, pero hay otras que están con crisis hídrica, que es cuando empieza a faltar el agua tanto para los animales como para los seres humanos", afirmó.