Foro Biotech Uruguay 2026 reunirá a referentes de ciencia, inversión y emprendimiento

En su cuarta edición, el Foro propone recorrer diferentes dimensiones del ecosistema biotecnológico uruguayo, desde las políticas públicas y los instrumentos que impulsan su desarrollo hasta los desafíos para financiar y escalar emprendimientos, el surgimiento de nuevas empresas y la incorporación de tecnologías que están transformando la investigación y la industria.

El evento es organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay , el Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación (CBI+I), Latitud, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, el LATU y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

La apertura estará a cargo de Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería; Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de ORT; Lucila Arboleya, presidenta del LATU, y Chris Andino, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

Una agenda con gobernanza, emprendimientos, datos e inteligencia artificial en biotecnología

Uno de los ejes de esta edición será la convergencia entre biotecnología, datos e inteligencia artificial. El tema será abordado por representantes de la Facultad de Ingeniería de ORT, Marvik, LocBio y LucAI.

La jornada también dedicará un espacio al ecosistema biotecnológico uruguayo y su gobernanza, con la participación de referentes de Uruguay XXI, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENCI) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Otro de los ejes será el financiamiento de proyectos y empresas biotecnológicas. Una mesa de inversiones reunirá a representantes de organizaciones vinculadas al financiamiento, la innovación y el desarrollo empresarial para analizar las oportunidades y los desafíos que enfrentan los emprendimientos biotech a la hora de crecer y escalar. Participarán, entre otros, referentes de ANDE, ANII, GRIDX, URUCAP y LAB+.

El emprendimiento tendrá también un lugar destacado a través de una serie de presentaciones de empresas emergentes. Empresas como Antarka, Nanogrow, B4-RNA y Aviv Therapeutics compartirán sus desarrollos y experiencias ante investigadores, inversores, empresas y otros actores del ecosistema.

Startups y emprendimiento

Como novedad de esta edición, el Foro será el punto de partida de la Hackatón Biotech, un programa de activación emprendedora en biotecnología impulsado por la Facultad de Ingeniería de ORT a través del CBI+I, junto a Latitud, el Parque Científico y Tecnológico de Pando y Endeavor Uruguay, con el apoyo de ANDE. La iniciativa incluye un desafío de innovación dirigido a equipos con ideas de base científico-tecnológica, que combinará mentorías y talleres de capacitación con una instancia de pitch ante un jurado especializado, con el objetivo de acompañar a los proyectos con mayor potencial hacia instrumentos de validación de ideas de negocio.

Networking y cierre de la jornada

El programa incluirá además charlas magistrales con intervenciones de Guska y la Cámara Argentina de Biotecnología, espacios de preguntas e intercambio y numerosas instancias de networking a lo largo de toda la jornada, con pausas de café pensadas para el intercambio informal y un cierre en formato AfterForo, con banda en vivo y DJ, orientado a generar conexiones entre quienes investigan, desarrollan tecnología, emprenden, invierten y trabajan en políticas de innovación.

Apoyos

El Foro fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura; el Ministerio de Industria, Energía y Minería; Uruguay XXI; la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (SENCI); y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Cuenta además con el patrocinio de las empresas Biodiagnóstico, Bioquim, Teksol, Lallemand, Biko, ATGen, GridX, Técnica del Plata y Eleco, que acompañan esta edición junto a otras startups.

Foro Biotech Uruguay 2026

Jueves 17 de setiembre de 2026

14:00 a 21:30 h

Auditorio del Parque de Innovación del LATU – Av. Italia 6201, Montevideo