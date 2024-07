Fórmula Delgado-Ripoll: "Tomó por sorpresa a casi todo el espectro político", dijo politóloga Boidi

La especialista indicó, en primer lugar, que se trata del porcentaje más bajo que se ha dado, pero aclaró que por tratarse de internas partidarias y de una instancia no obligatoria no existen "señales de alarma". Además, destacó el intenso frío de la jornada, el primer día de vacaciones de invierno y "con competencias que no eran del todo atractivas en todos los partidos".