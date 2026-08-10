Forlán asumió el "privilegio" de ser DT interino de la Celeste y habló de Suárez: "Sí, él está seleccionable, es uruguayo"

El exgoleador Diego Forlán dijo este lunes que es un "privilegio" asumir la conducción técnica de la selección Sub-20 de su país y dirigir de forma interina al combinado absoluto, en momentos en que la Celeste busca dejar atrás el fracaso en el Mundial de Norteamérica 2026.

Líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite al llegar a las semifinales de Sudáfrica 2010 y ganar la Copa América de Argentina 2011, Forlán dirigirá los amistosos de la selección mayor entre setiembre y marzo y preparará a la Sub-20 para el Sudamericano que se disputará en enero.

"Me hicieron sentir que volvía a mi casa" es "un privilegio", comentó el exdelantero en rueda de prensa, cuatro días después de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunciara la contratación del Balón de Oro en la Copa del Mundo de 2010.

Forlán aseguró que se centra en el presente y evita pensar en sus chances de prolongar el vínculo al frente de la absoluta, tras las elecciones de marzo que elegirán a la nueva directiva de la AUF.

El exjugador del Manchester United y Atlético de Madrid, entre otros, indicó que intentará "disfrutar" el momento.

Además se mostró optimista sobre el ánimo con el que llegarán los jugadores al combinado absoluto, pese a que fue eliminado en la fase de grupos de Norteamérica 2026 con el argentino Marcelo Bielsa al mando.

Los jugadores sacarán "las conclusiones de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal (...) está en ellos volver a cambiar está situación", agregó.

Suárez, elegible

El entrenador desestimó que Uruguay deba preocuparse por la falta de gol, pese a que en la Copa del Mundo Darwin Núñez, su delantero estrella, estuvo por debajo de las expectativas.

Consultado por unas declaraciones de Luis Suárez previas al Mundial, en las que el compañero de Lionel Messi dijo estar dispuesto a salir de su retiro de la Celeste si su selección lo necesitaba, el DT dejó la puerta abierta.

Forlán aseguró no haber escuchado las intenciones de retorno de su excompañero en la Celeste, pero matizó: "Sí, él está seleccionable, es uruguayo".

"Obviamente tener un jugador como Luis, con la experiencia, tiene gol, lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega ¿por qué no?", una vuelta a la selección, agregó antes de avisar que este tipo de decisiones sobre seleccionados se verán "más adelante".

Forlán colgó los botines a los 40 años en 2019 y se estrenó como DT en la temporada 2020 en Peñarol. Apenas 11 partidos después dejó el cargo por magros resultados.

Su otra experiencia en el banquillo se dio en 2021 en la segunda división charrúa.

FUENTE: AFP