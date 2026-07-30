La Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) solicitó extender por un mes más el seguro de paro para los trabajadores de la planta de Minas, mientras continúan las negociaciones por el impacto de la pérdida de competitividad registrada en los últimos años.

A fines de junio, la empresa comunicó el inicio de una revisión general de todas sus operaciones, que incluyó la planta de Minas y la de Montevideo, así como la cadena de comercialización y distribución. La decisión se tomó por la pérdida de competitividad registrada en los últimos años.

En ese contexto, se anunció el envío a seguro de paro de parte de los trabajadores de Minas en julio y la apertura de mesas de negociación tripartitas.

Seguí leyendo Escuela de fútbol inclusivo busca apoyo económico para seguir funcionando con la práctica gratuita del deporte

Ahora, FNC comunicó que esos espacios de negociación continúan abiertos y que solicitó una extensión del seguro de paro por un mes más, mientras continúan las conversaciones.

Por otra parte, en el caso de la planta de Montevideo, tras realizarse la parada anual durante julio, se anunció que la producción se retomará el 1° de agosto, como estaba previsto.