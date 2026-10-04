El senador Flávio Bolsonaro, candidato derechista a la presidencia de Brasil, dijo este domingo que "liberará al pueblo brasileño" si gana las elecciones frente al mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro vota y dice que "liberará al pueblo brasileño"
"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente.
"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tras votar en Rio de Janeiro.
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