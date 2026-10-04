RECIBÍ EL NEWSLETTER
ELECCIONES PRESIDENCIALES

Flávio Bolsonaro vota y dice que "liberará al pueblo brasileño"

"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente.

AFP

AFP

El senador Flávio Bolsonaro, candidato derechista a la presidencia de Brasil, dijo este domingo que "liberará al pueblo brasileño" si gana las elecciones frente al mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro tras votar en Rio de Janeiro.

En desarrollo.

AFP
Seguí leyendo

Lula da Silva vota y afirma que Brasil elige entre la democracia y la "barbarie"
Temas de la nota

Lo más visto

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
PROVENIENTE DE LAS BERMUDAS

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
patrimonio 2026

Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
policiales

Detienen a un adolescente de 14 años en allanamiento donde se incautaron armas, municiones y drogas

Te puede interesar

Domingo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, según Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, según Nubel Cisneros
Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
AFP
ELECCIONES PRESIDENCIALES

Bajo la atenta mirada de Donald Trump, Brasil elige presidente este domingo: Lula o Flávio Bolsonaro

Dejá tu comentario