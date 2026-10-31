Flavio Bolsonaro reapareció en un video luego de escapar de Brasil hacia Estados Unidos

Flavio Bolsonaro, excandidato a la Presidencia de Brasil, reapareció el viernes a través de un video grabado en Estados Unidos, a donde escapó la semana pasada tras perder la elección con el presidente Lula Da Silva.

El líder opositor dijo que se fue de Brasil porque es “víctima de una persecución política”.

Si bien no dio detalles sobre su salida del país, dijo que fue una decisión tomada junto a su esposa, y que “no hay que apuntar con el dedo a nadie”, en referencia al presidente de Estados Unidos Donald Trump y el de Argentina Javier Milei, señalados por el oficialismo en Brasil por presuntamente ayudar a Bolsonaro en su huida.

“No salí de Brasil, salí por Brasil”, dijo Bolsonaro en el video desde Estados Unidos, donde ya estaba su hermano Eduardo.

Bolsonaro también hizo referencia a los resultados electorales, a los que calificó de “matemáticamente imposibles”, y dijo que la victoria de Lula se dio por “un gol con la mano”.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio negó que el gobierno de Donald Trump le haya facilitado a Bolsonaro la salida de Brasil.

“No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos”, afirmó Rubio en las últimas horas.

Y explicó que Bolsonaro ya había tenido un visado estadounidense y que la decisión de Trump se limitó a autorizar su ingreso al país.