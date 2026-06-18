Fiscalía volvió a archivar denuncia contra Alicia Ghione que había sido presentada por abogados de Penadés

La Fiscalía resolvió archivar nuevamente la denuncia contra la fiscal Alicia Ghione que fue realizada por la defensa del exsenador Gustavo Penadés.

Los abogados Laura Robatto y Homero Guerrero cuestionaron el accionar de Ghione durante algunas indagatorias en el caso de explotación sexual que tiene al exsenador como acusado y en prisión.

En una instancia anterior, la jueza Gabriela Azpiroz entendió que existían aspectos que debían ser reexaminados. El expediente fue asignado a Enrique Rodríguez, quien confirmó la resolución inicial.

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La abogada Soledad Suárez, integrante del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, se refirió a esta decisión. La representante de las víctimas remarcó que para ellos no había cuestiones irregulares ni ilegales durante el proceso.

"No creemos que vaya a tener ningún tipo de impacto jurídico serio, que lo puedan querer utilizar es un tema de la estrategia de la defensa", indicó. Para Suárez, quedó probado que las objeciones de la defensa de Penadés no fueron recogidas ni tienen respaldo jurídico.