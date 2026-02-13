Diputados argentinos aprobaron el acuerdo entre el Mercosur y la UE: es el primer país en pronunciarse legislativamente

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el acuerdo Mercosur - Unión Europea (UE). Ahora el proyecto deberá ser sometido a debate y votación en el Senado en las próximas semanas.

El acuerdo comercial fue aprobado con 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, lo que convierte a este país en el primero en dar un paso de aprobación legislativa entre los miembros de este bloque sudamericano.

Una vez aprobado por la Cámara Baja, ahora deberá ser sometido a debate y votación en el Senado en las próximas semanas, con el objetivo de que haya pasado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando se abre formalmente el Congreso para el periodo 2026.

Para el presidente Javier Milei, "el acuerdo presenta numerosos beneficios" para Argentina, como un "enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios" y la creación de "condiciones más favorables para la internacionalización de las empresas argentinas", y así lo defendieron este jueves parte de los diputados argentinos.

Entre los productos de exportación a la UE que "obtendrán importantes mejoras" están la carne, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos, frutas, biodiesel y vino, además de legumbres y mate.

También, afirman que el acuerdo "mejorará el acceso a insumos industriales" y abrirá "nuevas perspectivas para las exportaciones" de ese rubro.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y la UE, donde el tratado ha sido presentado en la Justicia.

El Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicarlo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin entregó este martes en el Parlamento los documentos del acuerdo para que comiencen a ser considerados a partir de la próxima semana.