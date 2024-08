Fiscal Ricardo Perciballe: "Hoy lo que honra al Ejército no es el ocultamiento, es brindar la información"

“Sin duda que hay gente que sabe, pero a la Fiscalía eso no le interesa, esa información no va a llegar nunca a la Fiscalía, porque eso es reservado de la Institución de Derechos Humanos”, dijo Perciballe este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Las investigaciones (de Fiscalía) van por un lado, en materia de verdad y justicia, por imputaciones, y la búsqueda de detenidos desaparecidos va por otro lado y no se cruzan. Solo se cruza la que sale de Fiscalía hacia la Institución”, explicó.

Acerca de cómo obtener toda la información que falta para encontrar los restos de todos los desaparecidos, y del reclamo que hizo Ignacio Errandonea de la organización Familiares de Desaparecidos para que las Fuerzas Armadas digan toda la verdad, el fiscal Perciballe dijo que tiene “otra postura”.

“Que hay información, hay, los mecanismos para obtenerla son más complejos. Lo que está claro es que me parece que hay que cambiar la lógica que se llevó hasta este momento. Estos hechos que ocurrieron fueron absolutamente aberrantes pero ocurrieron en un contexto determinado que obviamente no los compartimos, en absoluto, pero que podemos llegar a entender. Luego de eso pasaron los años y hubo todo un ocultamiento claro por parte de las instituciones militares que tampoco compartimos, pero bueno, lo podemos llegar a entender porque era para mantener la institucionalidad del Ejército. Pero después de que está absolutamente comprobado que estos hechos aberrantes ocurrieron, que no existió la operación zanahoria, que existen los enterramientos, hoy, a 40 años de los hechos, lo que se debe tener presente es que hoy lo que honra al Ejército no es el ocultamiento, es brindar la información y a eso es a lo que estamos apelando, porque los tiempos han cambiado, y porque como dije antes, las investigaciones nuestras van por un lado y lo que es la búsqueda de verdad sobre los detenidos desaparecidos van por otro. Entonces me parece que hay que trabajar ese punto, hay una cadena de mando, hay jerarcas que pueden trabajar en este sentido”, aseguró.