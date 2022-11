Fiscal de Flores respondió a críticas: "Hasta voy a juicio oral por dos paquetes de chorizo", dijo

La fiscal de Flores , Alicia Abreu, respondió a las críticas del jefe de Policía del departamento, Gonzalo Larrosa, que dijo que la doctora no investigó cerca de 190 casos , entre estos, hurtos.

“Estuve analizando y no encuentro que haya 190, son setenta y algo. En principio, están todos investigados, hay casos en los que no tenemos sospechosos, entonces por más que estén investigados, muchos no podemos hacer”, señaló la fiscal. También se refirió a los tipos de casos que ha llevado a juicio, en defensa de su labor: “Recordé que hasta voy a juicio oral por dos paquetes de chorizo”.