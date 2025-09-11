Fiscal Ferrero reclamó en el Parlamento que se mire "con cariño" el tema de la justicia en reclamo de más recursos

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero , concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y pidió que se mire con cariño el tema de la justicia.

Ferrero se refirió en el comienzo de su exposición al presupuesto destinado y a las primeras sensaciones que le genera. Según consta en la versión taquigráfica, pide que se valore el rol que tiene Fiscalía.

Ferrero agregó “no estoy desconforme porque nos escucharon y por lo que nos dieron, por el contrario, estoy muy contenta con que hayan recogido sobre todo la propuesta de la Escuela de Fiscales del Uruguay, porque eso nos va a permitir tener fiscales más preparados, más capacitados, especialmente para los delitos que se vienen”.

La fiscal se refirió al caso de Soriano y a las responsabilidad que representa para dicha sede judicial. Agregó que ahí mismo se está llevando el enjuiciamiento de Besozzi, y en paralelo, el otro turno tiene un montón de casos de homicidios.

Allí, repitió “yo les pido por favor que miren con cariño lo que estamos solicitando, porque no puede ser que Soriano esté funcionando con dos adscriptos y a medias, compartiendo las sedes. ¿Cómo podemos trabajar así? No se puede trabajar así. Ustedes tienen que Entender que la justicia es importante; es importante para atacar la violencia“.

Ferrero destacó la creación de la escuela para fiscales, pero reclamó también la creación de una fiscalía para ciberdelitos y planteó la problemática de las licencias por salud mental en Fiscalía.