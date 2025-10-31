RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con tiempo agradable, ascenso de temperatura y en principio libre de lluvias

Se espera un fin de semana con buen tiempo, estable, y ascenso de temperatura, libre de lluvias. Mirá el informe de Nubel Cisneros con el detalle de este viernes, sábado y domingo.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este viernes se presenta con frío y bancos de nieblas, neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

El sábado se espera un inicio de jornada fría a fresca con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frescas en la noche.

El domingo la mañana comienza fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y centro. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche por el suroeste y litoral.

Viernes 31

Zona Norte: máxima 28º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 12º

Sábado 1 de noviembre

Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 15º

Domingo 2

Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 27º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

