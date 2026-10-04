Fin de semana del Patrimonio: estas son algunas de las actividades para este domingo

Este fin de semana dedicado al Patrimonio se llevan adelante distintas actividades y visitas en todo el país, en Montevideo estas son algunas de las propuestas que se encuentran en la guía :

-Ateneo de Montevideo: Sala Enrique Rodó|Homenaje al Padre de la Patria. Artigas antes del 1819.

Plaza de Cagancha 1157 esq. Rondeau. 15 h. Homenaje al Padre de la Patria. Artigas antes del 1819, a cargo del profesor Pedro Amarillo. Actuaciones: Grupo Danza Delegación del Este "Huellas Younguenaes", "Nuevos Aires Regionales", "Casupá Unido" y Rúben Malambo Show". Organiza: Ateneo de Montevideo.

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-Ateneo de Montevideo: Sala Fabini|Toponimia indígena-guaraní en la geografía de Uruguay, en su fauna y su flora.

Plaza de Cagancha 1157 esq. Rondeau. De 10 a 19 h. Muestra fotográfica de paisajes de Uruguay con nombre indígena, proyección de video explicativo, entrega de folletería. Organiza: GERGU. Grupo de Estudios y Reconocimiento Geográfico del Uruguay.

-Automóvil Club del Uruguay | Exhibición de Vehículos Clásicos.

De 12 a 17 h. Se exhiben autos clásicos que circularon en nuestro país a partir de 1900. Contamos con 2 ascensores y un guía.Organiza: ACU.

-Bar Paysandú | Degustación de tapas y pinchos con guiño a la alimentación ancestral

Avda. Rondeau 1549 esq. Paysandú. De 12 a 18 h. Degustación de comida con guiño a la alimentación ancestral. Organiza: Bar Paysandú.

-Centro de Fotografía de Montevideo | Día del Patrimonio en el CdF

De 9:30 a 14:30 h. Exposición en Plaza Independencia. Raíces indígenas. La muestra propone un recorrido por miradas colectivas desde un abordaje inclusivo y diverso. La puesta en valor del legado cultural de las comunidades de nuestro continente. Retratos individuales y grupales donde la mirada es preponderante, dentro y fuera del plano, personas que comparten con el público gestos desde su cotidianidad en su propio territorio y contexto: Comunidad Afrodescendiente San Basilio del Palenque (Colombia), Comunidad Mapuche de Curarrehue (Chile), Comunidad Indígena de Pará (Brasil), Comunidades Pueblo Maya de Homún, Yucatán (México), Comunidad Llanchama Cocha de la nación Sapara (Ecuador), Comunidades Cofán, Siona y Siekopai (Ecuador), Comunidad Tz’utujil de Santiago Atitlán (Guatemala) y Comunidad Indígena de Phinaya de Cusco (Perú). Intervención coorganizada por VIST y CdF-IM.

-Mausoleo al Prócer, Gral. José G. Artigas | Visitas al Mausoleo al Prócer Gral. José G. Artigas.

De 9 a 16 h. Abierto para visitas del público. Organiza: Casa Militar.

-Palacio Piria - Sede de la Suprema Corte de Justicia | Visitas guiadas.

A las 13, 14, 15 y 16 h. Visitas guiadas. De 10 a 17 h. Recorrido libre. El Palacio Piria, antigua residencia de Francisco Piria y actual sede de la Suprema Corte de Justicia, invita a conocer su destacada arquitectura, su historia y simbolismo, así como su actual función como sede del máximo órgano judicial. Entrada libre y gratuita, sin inscripción previa. Organiza: Suprema Corte de Justicia - Poder Judicial.

-Palacio Salvo | Entrepiso: Sala de Exposiciones Tendiendo puentes.

De 14 a 21 h. Visita guiada, cada hora, a la Sala de exposiciones (entrepiso) interactuando con las obras de más de 30 artistas. Obras interactivas que podrán ser intervenidas por el público visitante. A las 15 h. En la galería baja: Feria interactiva. Pintura en vivo y expo de obras de arte. A las 15 h. Taller de cerámica para todas las edades en relación a la temática. Accesibilidad universal, atención personalizada. Organiza: Cultura en Movimiento Colectivo de Artistas visuales.

-Castillo Idiarte Borda | Visita guiada al Castillo Idiarte Borda.

Domingo de 11 a 18 h. Visitas guiadas con cupos limitados y horario asignado (retire su número al abrir). Exposición interior, jardines de libre acceso, feria de artesanos, plaza de comidas, talleres y actividades para toda la familia. Consultas telefónicas. Accesibilidad universal. Organiza: Amig@s del Castillo Idiarte Borda.

-Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos – Museo Naval | “La historia contada desde el mar”.

De 10 a 18 h. “La historia contada desde el mar”. La exposición permanente del Museo Naval aborda la evolución de la Marina Nacional y los principales hitos de la historia naval. En esta edición se destaca “Una canoa, muchas historias”, una intervención centrada en la canoa monóxila del museo, que invita a descubrir los saberes y formas de navegación de los pueblos indígenas de nuestra región. Accesibilidad universal. Organiza: Armada Nacional.

-Museo Militar “Fortaleza General Artigas” | Puertas abiertas.

Cerro de Montevideo. De 10 a 17 h. Abierto al público. A las 16 h. Banda de Músicos. Salva de cañones (sin horario). Organiza: Dpto. EE. HH. del E. M. E.