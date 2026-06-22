Filial de Aguas Corrientes de Ffose mantiene medidas gremiales y advierte por "intentos de amedrentamiento"

La filial de Aguas Corrientes de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) mantiene medidas gremiales de no tomar guardias semanales a la orden y paro de dos horas por turno para le personal de turno rotativo.

Además, advierten por personal que no adhiere a las medidas "y no está capacitado" para las tareas y alertan por "intentos de amedrentamiento".

"Consideramos que las autoridades de OSE son las únicas y exclusivas responsables de la operativa y del correcto funcionamiento de la planta fuera del horario normal de trabajo. Los trabajadores que adhieren a las medidas adoptadas por la asamblea de esta filial quedan totalmente deslindados de cualquier responsabilidad por las consecuencias que deriven tanto de la falta de personal como por la falta de previsión de las autoridades ante las medidas adoptadas. En este sentido, los trabajadores de la planta de Aguas Corrientes no pueden asegurar el correcto suministro de agua potable (tanto en calidad como en cantidad) a la zona metropolitana", señala el comunicado emitido.

"Denunciamos y advertimos que cualquier comunicación que las autoridades realicen por fuera de los canales correspondientes con los trabajadores que se encuentran respaldados por estas medidas, será considerada de forma inmediata como un acto de amedrentamiento y persecución sindical. No toleraremos presiones individuales que intenten vulnerar el derecho a la toma de medidas sindicales y la organización colectiva", señalan.

Temas de la nota Ffose