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ESTADIO METLIFE

FIFA anunció que Trump asistirá a la final del Mundial y entregará la copa al ganador

El presidente del principal país coorganizador del Mundial estará presente el próximo domingo 19 de julio en el MetLife de New Jersey.

AFP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo 19 de julio en el MetLife de New Jersey, cerca de Nueva York, a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al equipo vencedor, anunció la FIFA a la AFP.

El presidente del principal país coorganizador del Mundial (junto a México y Canadá) no ha asistido por el momento a ninguno de los partidos que se han disputado en este Mundial.

La FIFA confirmó a la AFP lo anunciado por su presidente, Gianni Infantino, poco antes en una entrevista a un programa del canal estadounidense FOX: "Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos" en la simbólica ceremonia de entrega de la Copa del Mundo al equipo vencedor de la competición.

No será una una novedad: en 2022, el emir de Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, hizo lo mismo, sosteniendo el trofeo junto a Gianni Infantino para entregárselo a Lionel Messi, capitán de Argentina, coronada por tercera vez en su historia tras vencer en los penales a Francia.

Y hasta para Trump este ejercicio es familiar, ya que fue él quien el año pasado entregó el trofeo del flamante Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos, en ese mismo estadio de East Rutherford, a los jugadores del Chelsea, vencedores de la final contra el Paris SG.

Su presencia en el estrado sorprendió a algunos miembros de los Blues, entre ellos a la estrella del Chelsea Cole Palmer, cuyo gesto de disgusto dio la vuelta a las redes sociales.

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