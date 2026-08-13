Festival Love The 90's llega por primera vez a Uruguay, los grandes éxitos sonarán el 20 de marzo en el Parque Roosevelt

Si hay una década capaz de despertar recuerdos con apenas escuchar una canción… esa es la de los 90.

Una época de grandes himnos, pistas de baile llenas, videoclips inolvidables y canciones que todavía hoy siguen sonando.

Y ahora, toda esa nostalgia tendrá una cita muy especial en Uruguay.

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El próximo 20 de marzo de 2027 desde las 18 horas, el Parque Roosevelt se transformará en el escenario de Love The 90’s, uno de los grandes festivales internacionales dedicados a la música de aquella década.

Sobre el escenario se reunirán algunos de los artistas y grupos que marcaron a toda una generación.

Entre ellos estarán Vengaboys, con clásicos que convirtieron las pistas de baile en una fiesta; Eiffel 65, responsables de uno de los grandes fenómenos musicales del final de la década, Haddaway y varios referentes indiscutidos del Eurodance. Además, habrá presencia rioplatense y latinoamericana.

Se presentará El Símbolo, Machito Ponce, Jazzy Mel y Jumper Brothers, completando una grilla que reúne distintos estilos y sonidos de aquella explosión musical.

El Parque Roosevelt se convertirá en un verdadero viaje en el tiempo, con pantallas gigantes, luces, efectos especiales, animaciones y una producción audiovisual de gran formato.

Una experiencia para volver a escuchar esas canciones que acompañaron fiestas, viajes, noches de discoteca y momentos que quedaron en la memoria.

Love The 90’s prepara su desembarco en Uruguay con una propuesta que apunta directamente a quienes vivieron aquella década… y también a una nueva generación que descubrió sus grandes clásicos.

Las entradas están a la venta.