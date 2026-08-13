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Festival Love The 90's llega por primera vez a Uruguay, los grandes éxitos sonarán el 20 de marzo en el Parque Roosevelt

Será una noche cargada de nostalgia, baile y figuras que marcaron a toda una generación con presencia de artistas internacionales. Las entradas ya están a la venta.

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Si hay una década capaz de despertar recuerdos con apenas escuchar una canción… esa es la de los 90.

Una época de grandes himnos, pistas de baile llenas, videoclips inolvidables y canciones que todavía hoy siguen sonando.

Y ahora, toda esa nostalgia tendrá una cita muy especial en Uruguay.

Foto: difusión. Foo Fighters, banda estadounidense.
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El próximo 20 de marzo de 2027 desde las 18 horas, el Parque Roosevelt se transformará en el escenario de Love The 90’s, uno de los grandes festivales internacionales dedicados a la música de aquella década.

Sobre el escenario se reunirán algunos de los artistas y grupos que marcaron a toda una generación.

Entre ellos estarán Vengaboys, con clásicos que convirtieron las pistas de baile en una fiesta; Eiffel 65, responsables de uno de los grandes fenómenos musicales del final de la década, Haddaway y varios referentes indiscutidos del Eurodance. Además, habrá presencia rioplatense y latinoamericana.

Se presentará El Símbolo, Machito Ponce, Jazzy Mel y Jumper Brothers, completando una grilla que reúne distintos estilos y sonidos de aquella explosión musical.

El Parque Roosevelt se convertirá en un verdadero viaje en el tiempo, con pantallas gigantes, luces, efectos especiales, animaciones y una producción audiovisual de gran formato.

Una experiencia para volver a escuchar esas canciones que acompañaron fiestas, viajes, noches de discoteca y momentos que quedaron en la memoria.

Love The 90’s prepara su desembarco en Uruguay con una propuesta que apunta directamente a quienes vivieron aquella década… y también a una nueva generación que descubrió sus grandes clásicos.

Las entradas están a la venta.

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