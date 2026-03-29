Festejo de cumpleaños terminó con un hombre baleado en el barrio Las Torres

Foto: Subrayado.

Un festejo de cumpleaños realizado en la noche de este sábado en una casa de El Greco y Los Nogales, en el barrio Las Torres, terminó con un hombre baleado.

Una mujer de 41 años dijo a la Policía que se encontraba en su vivienda junto a amigos cuando, en medio de la reunión, la víctima, también de 41 años, resultó herida en la frente.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde el médico de guardia diagnosticó una herida superficial en la frente y dispuso la realización de un tomógrafo, indicando que no reviste gravedad.

Policías de Zona 4 trabajan en la investigación del caso. Las Torres es un barrio lindero al Maracaná, en el oeste de Montevideo.