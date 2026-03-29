Un festejo de cumpleaños realizado en la noche de este sábado en una casa de El Greco y Los Nogales, en el barrio Las Torres, terminó con un hombre baleado.
Festejo de cumpleaños terminó con un hombre baleado en el barrio Las Torres
La víctima, de 41 años, recibió un disparo en la frente y fue trasladada a un centro de salud; la lesión no es grave.
Una mujer de 41 años dijo a la Policía que se encontraba en su vivienda junto a amigos cuando, en medio de la reunión, la víctima, también de 41 años, resultó herida en la frente.
El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde el médico de guardia diagnosticó una herida superficial en la frente y dispuso la realización de un tomógrafo, indicando que no reviste gravedad.
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Policías de Zona 4 trabajan en la investigación del caso.
Las Torres es un barrio lindero al Maracaná, en el oeste de Montevideo.
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