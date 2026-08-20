Ferreyra Santos, el artista de trayectoria cuyas obras desaparecieron y ahora son rescatadas en el libro "El misterio"

El periodista argentino-uruguayo Jorge Urien Berri presenta su libro sobre el pintor Ferreyra Santos y la desaparición de sus pinturas, en el Museo Nacional de Artes Visuales.

"El misterio" es el título del libro que aborda la vida de este artista que falleció hace 20 años. "Gano decenas de premios, fue en su momento muy reconocido en la pintura contemporánea uruguaya y de repente fue cayendo en el olvido, y entonces cuando fallece, prácticamente ni siquiera se informó su fallecimiento, pese a los premios, las becas, las exposiciones propias y colectivas", sostuvo el autor, reflexionando sobre la carrera de Ferreira Santos.

"Una persona con una trayectoria que no podía terminar con la desaparición de sus cuadros", añadió. Uno de los misterios es que a poco tiempo de su muerte, en 2006, el chalet "venido a menos" donde vivía en Punta del Este fue saqueado, según contaron algunos vecinos al autor. "Otros vecinos sostienen que fue un saqueo pero muy cuidadoso, porque se habrían desclavado las telas de los bastidores, se enrollaron y se las llevaron", detalló.

Para Urien Berri, escribir este libro fue "un intento de rescate" de la obra de Ferreyra Santos. "Con muchas dificultades, pero por lo menos, para que no se pierdan definitivamente, y hacer un pequeño aporte a la memoria", indicó.

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