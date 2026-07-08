Cortes y desvíos de tránsito en el Centro por paro y movilización de los sindicatos de empresas públicas

Los sindicatos de trabajadores de empresas públicas realizan este miércoles un paro de 9 a 13 horas, que en algunos entes se extiende a todo el día.

El paro incluye una movilización que parte a la hora 10 desde plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) y recorre 18 de Julio hasta Colonia y Paraguay, donde se hará el acto central frente al Ministerio de Economía, sobre el mediodía.

Por esta razón hay cortes de calle y desvíos de tránsito en 18 de Julio y Colonia, entre Paraguay y Río Negro.

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El dirigente sindical de Ancap Salvador Sprovieri dijo al programa Arriba Gente que el reclamos es por “10 años de recortes en las empresas públicas”.

Los sindicatos de funcionarios de empresas y entes públicos exigen al gobierno más presupuesto para inversiones, el ingreso de persona y el llenado de vacantes.

Denuncian “precarización laboral” y reclaman “la regularización de los funcionarios tercerizados permanentes”, dijo Sprovieri.