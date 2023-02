Fernando Pereira cuestionó a la fiscal Gabriela Fossati por indagatoria sobre Gustavo Leal

“Que la Fiscalía actúe con tranquilidad, pero no vamos a permitir calladamente que se actúe de cualquier manera. Cómo es que la persona pasa de testigo a indagado y no se le explica, a mi me parece realmente injusto”, dijo Pereira este miércoles en rueda de prensa.

“No siempre los fiscales aciertan, en este caso, para mi, es un claro caso donde no se acierta. No hablo del juicio abreviado porque eso es una prerrogativa que tiene el fiscal y como cualquier de nosotros puede analizar si fue acertada o no, pero citar a Leal de la manera que lo citó, después filtrar que había un audio que no existió, no sé quién lo filtró pero alguien lo filtró, un periodista no publica una mentira porque sí, salvo que todo haya cambiado en Uruguay”, agregó Pereira.

Acerca de las responsabilidades políticas que adjudica el Frente Amplio por el caso Astesiano, Pereira dijo que “hay varios”. “Para empezar el presidente, políticamente ¿no?, que contrató a alguien que tenía indagatorias por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondo, que en su primera declaración dijo que era un funcionario intachable, ¿un funcionario intachable seguía al presidente del PIT-CNT, andaba acordando cómo seguir a estudiantes del liceo 41 y docentes, investigaba al senador Bergara y al senador Carrera para probablemente colocarles una lógica de extorsión y levantarles la denuncia del puerto? ¿Eso era un funcionario intachable?”.