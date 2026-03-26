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"Estados Unidos presiona en toda América"

Fernando Pereira apuntó a la oposición: "No descansan, no tienen un minuto de paz, todo les parece mal"

El presidente del FA Fernando Pereira respondió así a las críticas de la oposición por haberse reunido en La Habana con el presidente de Cuba. Dijo que Estados Unidos presiona “en toda América”.

Fernando Pereira en nota con Arriba Gente, jueves 26 de marzo.&nbsp;

Fernando Pereira en nota con Arriba Gente, jueves 26 de marzo. 

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira respondió a la oposición por las críticas a su reciente viaje a Cuba y la reunión en La Habana con el presidente Miguel Díaz-Canel, y arremetió contra el presidente Donald Trump por lo que entiende son “presiones de Estados Unidos en toda América”.

“No descansan, no tienen un minuto de paz, todo les parece mal”, dijo Pereira en nota con el programa Arriba Gente de Canal 10.

“El pueblo cubano está sometido a un bloqueo energético, a un bloqueo de medicamentos, a un bloqueo de alimentos, no les ingresa absolutamente nada. ¿Y el Frente Amplio no va a ser solidario con ese pueblo?”, dijo Pereira, y agregó: “¿Les parece bien a la gente de derecha, que se miran seguramente en Trump o en Milei o en otros personajes, que se les aplique esa política tan inhumana? Entonces, ante tanta falta de humanidad, un gesto de solidaridad del Frente Amplio”.

Foto: Miguel Díaz-Canel en X. El presidente de Cuba y Fernando Pereira se dan la mano este viernes.
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Presión de Estados Unidos sobre Uruguay

Consultado acerca de la información que publica Búsqueda sobre lo que dijo el ministro de Economía Gabriel Oddone en una charla ante empresarios esta semana, de que Estados Unidos estaba ejerciendo una presión “insostenible” sobre Uruguay para que el gobierno de Orsi “rompa” con China sus relaciones comerciales y políticas, el presidente del Frente Amplio respondió: “No hablé con Oddone del tema, lo que me queda claro es que hay presiones de Estados Unidos en toda América”.

Y agregó: “Por ejemplo, usted vio a Trump presionando en Argentina para que votaran a Milei si no, no les daba el préstamo, en Brasil para que no le hicieran un juicio a Bolsonaro. ¿Precisan más evidencia de que Estados Unidos está teniendo una posición hostil con todos los países de América Latina que se parezcan a gobiernos de izquierda? Me parece que no hace falta ninguna definición o afirmación de Oddone, sencillamente es ver el mundo y lo hostil que está siendo Trump en el mundo y particularmente en América Latina”.

FERNANDO PEREIRA SOBRE TUMP HOSTIL

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