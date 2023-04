Fenapes, Codicen y representantes del IAVA se reunirán la próxima semana

Posteriormente, el núcleo sindical se reunió con el consejero de Secundaria, Juan Gabito. Por su parte, en las escalinatas del centro educativo, padres, sindicalistas y alumnos se reunieron para poner en conocimiento a familiares que aún no estaban al tanto de la situación.

La dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), Andrea Revuelta, dijo a la prensa en la tarde de este viernes que el gremio resolvió pedir la renuncia del titular del Codicen, Robert Silva y de la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro "por negligencia, por autoritarismo, por no poder hacerse cargo de la situación en la que atraviesa la educación".

Desde el sindicato resolvieron declarar emergencia educativa y "una inyección de presupuesto importante que pueda resolver los problemas de infraestructura edilicia que suceden, no solo en el Iava sino en el resto de los liceos del país", señaló. Por otra lado, exigen la creación de cargos que sean necesarios para cubrir las necesidades sociales y psicológicas de los estudiantes, porteros para los centros educativos "para poder abordar la emergencia de violencia y situaciones psicoemocionales difíciles que atraviesan hoy los estudiantes".

El gremio exige a las autoridades de la educación la restitución del director del instituto, Leonardo Ruidíaz.

Por su parte, el vocero de los estudiantes del Instituto Vásquez Acevedo (IAVA), Gerónimo Sena, indicó este viernes que presentó denuncia en la comisaría por amenazas recibidas a través de redes sociales.

Comentó que llegaron mensajes a su cuenta de Instagram "con amenazas que se me iba a sacar del liceo a golpes, a mí y a mis compañeros. Que me iban a pegar un palazo en la cabeza, insultos muy homófobos también". Sena aseguró que cuenta con el respaldo de los gremios estudiantiles y respaldo legal, "esto va a llegar a las últimas consecuencias legales porque no puede quedar así", enfatizó.