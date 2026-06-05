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Femicida de Avril fue declarado inimputable: lo enviaron al Vilardebó por una esquizofrenia que nunca fue tratada

La investigación es por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio. La internación fue dispuesta mientras la investigación continúa.

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El femicida de Avril fue internado en el Hospital Vilardebó como consecuencia de una esquizofrenia que nunca fue tratada, y que determinó que para el Instituto Técnico Forense sea considerado inimputable.

"No tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente", señaló Fiscalía en base a la pericia.

El joven de 21 años asesinó de 41 puñaladas a la víctima. En la audiencia de formalización se conoció que usó la inteligencia artificial en su celular para consultar si había cadena perpetua en Uruguay por homicidio y en qué partes del cuerpo apuñalar a una persona para que su muerte ocurra más rápido.

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La investigación es por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio y será internado en el centro de salud mental por 180 días.

La Jefatura de San José informó que para la internación se disponen "las máximas medidas de seguridad a fin de proteger a los restantes internos y trabajadores del Centro, dada la alta peligrosidad informada en la pericia psiquiátrica".

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