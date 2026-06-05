Femicida de Avril fue declarado inimputable: lo enviaron al Vilardebó por una esquizofrenia que nunca fue tratada

El femicida de Avril fue internado en el Hospital Vilardebó como consecuencia de una esquizofrenia que nunca fue tratada, y que determinó que para el Instituto Técnico Forense sea considerado inimputable.

"No tiene la capacidad de apreciar el carácter ilícito de sus actos y determinarse libremente", señaló Fiscalía en base a la pericia.

El joven de 21 años asesinó de 41 puñaladas a la víctima. En la audiencia de formalización se conoció que usó la inteligencia artificial en su celular para consultar si había cadena perpetua en Uruguay por homicidio y en qué partes del cuerpo apuñalar a una persona para que su muerte ocurra más rápido.

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La investigación es por un delito de homicidio muy especialmente agravado en modalidad de femicidio y será internado en el centro de salud mental por 180 días.

La Jefatura de San José informó que para la internación se disponen "las máximas medidas de seguridad a fin de proteger a los restantes internos y trabajadores del Centro, dada la alta peligrosidad informada en la pericia psiquiátrica".