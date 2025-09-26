Novena fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Cerro Largo este sábado y Nacional a Juventud el domingo, ambos en el Centenario

La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio los detalles de la novena fecha del Torneo Clausura que se disputa entre este viernes 26 y el lunes 29 de setiembre.

Montevideo Wanderers y Cerro abren la etapa este viernes desde la hora 20:00 en el Parque Alfredo Víctor Viera.

El sábado a partir de la hora 15:30, Liverpool recibe a Boston River en Belvedere., seguidamente, a la hora 18:00, Peñarol visita a Cerro Largo en el estadio Centenario.

La etapa continúa el domingo con Danubio y Montevideo City Torque en el estadio Jardines del Hipódromo desde la hora 13:30. Juventud y Nacional se miden en el estadio Centenario a partir de la hora 16:00. Los últimos partidos de la jornada los disputan Plaza Colonia y River Plate en el Parque Prandi a la hora 18:30 y Miramar Misiones y Defensor Sporting en el Parque Palermo a la hora 21:00.

La novena fecha del Torneo Clausura la cierran el lunes a la hora 16:00 en el estadio Roberto, Racing y Progreso.