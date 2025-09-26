RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBOL URUGUAYO

Novena fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Cerro Largo este sábado y Nacional a Juventud el domingo, ambos en el Centenario

La etapa comienza este viernes con el partido entre Wanderers y Cerro y finaliza el lunes con el encuentro entre Racing y Progreso.

FÚTBOL-URUGUAYO--FOCO-UY

La Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio los detalles de la novena fecha del Torneo Clausura que se disputa entre este viernes 26 y el lunes 29 de setiembre.

Montevideo Wanderers y Cerro abren la etapa este viernes desde la hora 20:00 en el Parque Alfredo Víctor Viera.

El sábado a partir de la hora 15:30, Liverpool recibe a Boston River en Belvedere., seguidamente, a la hora 18:00, Peñarol visita a Cerro Largo en el estadio Centenario.

Foto: FocoUy.
La etapa continúa el domingo con Danubio y Montevideo City Torque en el estadio Jardines del Hipódromo desde la hora 13:30. Juventud y Nacional se miden en el estadio Centenario a partir de la hora 16:00. Los últimos partidos de la jornada los disputan Plaza Colonia y River Plate en el Parque Prandi a la hora 18:30 y Miramar Misiones y Defensor Sporting en el Parque Palermo a la hora 21:00.

La novena fecha del Torneo Clausura la cierran el lunes a la hora 16:00 en el estadio Roberto, Racing y Progreso.

