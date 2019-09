Federico Veiroj presenta en San Sebastián a un antihéroe en el Uruguay de 1975

Es "un personaje que no genera una empatía natural, es como de película de cine negro, tiene magnetismo, uno no se enamora del personaje, pero no puedes dejar de verlo", dijo Veiroj en entrevista con la AFP.

En competencia para la mejor película latinoamericana en San Sebastián, está basada en una novela del mismo nombre, que fue editada de manera independiente en 1979 en Uruguay y que, con los años, llegó a manos de Veiroj de forma fortuita.

Haciendo tiempo para supervisar un casting para una serie en un centro cultural del interior de Uruguay, vio el libro de Juan Enrique Gruber en la biblioteca y el título llamó su atención, porque prometía ser una historia con humor.

"Lo empecé a leer y fue un flechazo, fue un enamoramiento, pensé: 'Esto lo puedo llevar a película'", dijo Veiroj, uno de los directores más activos de Uruguay, que ha firmado películas como "Acné", "La vida útil" y "El apóstata".

El libro describe la vida de un hombre, al que Veiroj bautizó Humberto Brause, que va ganando posiciones en la empresa de turismo y cambio de divisas de su suegro, en un Uruguay en dictadura que ofrecía a los vecinos Argentina y Brasil un mercado financiero ideal para hacer desaparecer dinero, tanto legal como de dudosa procedencia.

Con "mucha ironía y a la vez mucha lucidez", según Veiroj, el ambicioso Brause logra una meteórica carrera, pero sin importarle a quien se lleve por delante.

En el filme le da vida Daniel Hendler, amigo personal después de décadas de Veiroj, quien estuvo "muy comprometido con la película: fue el que menos durmió durante el rodaje".

"Ensayamos mucho, hablamos mucho de lo que se quería; hasta el último día de grabar la voz 'en off' estuvimos encontrando cosas, porque es un personaje de muchas capas", dijo Veiroj de su trabajo con Hendler, conocido sobre todo por películas argentinas como "El fondo del mar" o "El abrazo partido".

Ellos dos, junto a Pablo Stoll y el fallecido Juan Pablo Rebella, formaron parte de la llamada "generación dorada" del cine uruguayo, con películas como "25 Watts" y "Whisky" a principios de los años 2000, en las que todos ellos participaron.

"Crecimos juntos", señaló Veiroj. "Para mí es haber trabajado con mis amigos, que es algo que sigo haciendo hasta ahora", destacó.

Para esta película, el realizador tuvo que recrear el Montevideo de 1975, lo cual hizo tratando de ser lo más fiel a ese momento, sin ostentaciones que no existían en la época.

"Los personajes tienen una vestimenta más clásica, de trabajo, peinados más clásicos. Hubiese sido raro que hubieran presentado trajes a la moda", porque "no estaban en eso, no en todo caso en Montevideo", dijo.

"Así habló el cambista" disputa con otras doce cintas, de Chile, Cuba, México, Argentina, Perú, Guatemala y Colombia, el título a mejor película latinoamericana en esta 67º edición del Festival de San Sebastián, que repartirá sus galardones el sábado.

Tras su paso por San Sebastián y el Festival de Toronto, la película se estrena en salas en Uruguay y Argentina este jueves.