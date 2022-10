Familiares y amigos realizaron marcha por Mónica; piden justicia y saber la verdad

El joven se lamentó por no haber podido ayudar a su amiga como hubiera querido. "Estaba peleando con la muerte. Me siento muy mal porque era mi compañera, mi mejor compañera que tenía ahí, nos llevábamos re bien y no pude la verdad, no me dieron los tiempos para sacarla", expresó. Y agregó: "Somos todos padres y madres que estamos pasando por un momento difícil".

La mujer era beneficiaria del Programa Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En el Hotel Aramaya vivían 92 personas.

Los hijos de Mónica asisten a la Escuela Haití, ubicada en Paraguay y Canelones, junto con otros 13 niños que vivían en el hotel. El centro educativo se enmarca en el programa de inclusión educativa que procura garantizar el acceso y permanencia de todos los niños en el sistema educativo, así como el logro de aprendizajes de calidad. Las autoridades de la escuela decidieron realizar una campaña de recolección de ropa y calzado para ayudar a las familias.