Familiares de víctimas de doble homicidio de Plácido Ellauri insisten que el asesino no actuó solo

Familiares de las víctimas del doble homicidio de Plácido Ellauri insisten que el adolescente de 15 años, hijo y hermano de los hombres asesinados, imputado por las muertes no actuó solo. Subrayado recorrió este jueves la casa de Pedro Bazán y Leandro Gómez, donde el lunes de tarde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas.

Alan Etcheverría contó a Subrayado que ese día cuando llegó a la casa, preocupado porque no sabía nada de su padre y que él no contestaba su celular, intentó ingresar pero se encontró con la reja y la puerta trancadas. Por eso, rompió un vidrio de una ventana, corrió la cortina y fue ahí cuando vio sangre. En ese momento, atinó a ingresar por la ventana y comenzó a buscar a su padre en el interior de la vivienda.

En el interior de la casa, había desorden de papeles sobre la mesa, charcos de sangre y salpicaduras en paredes, techo, puerta y hasta en la llave de la luz del dormitorio de su padre. Cuando fue al otro dormitorio encontró el cuerpo de su padre sobre el de su hermano.

"Que el juez de la causa no lo deje como que fue una persona sola, porque un menor de 15 años, de físico tan chico, no puede con mi hermano de 110 kilos que es grande y corpulento y con mi viejo, él no puede posicionar a esas dos personas como las dejaron posicionadas, que querían hacer parecer que fue pelea entre ellos", afirmó Alan.

Los cuerpos presentaban más de 20 puñaladas cada uno y hundimiento de cráneo a macetazos. Alan dijo que su hermano de 20 años forcejeó con su hermano menor, en un intento de defender a su padre del ataque, que lo tomó por la espalda, "pero alguna otra persona, sinceramente, tuvo que estar en el hecho, es imposible", reiteró. "Él solo no puede con dos personas de físico grande, es imposible para mí", acotó.

Afirmó que el homicida no sabía manejar y que se fue de la casa en la bicicleta de su hermano sobre la medianoche del domingo con manchas de sangre en la ropa y los dedos cortados, según el relato de los vecinos de la familia. De la vivienda también faltó una moto y dinero.

El adolescente de 15 años fue imputado el miércoles por homicidio especialmente agravado por haberse cometido sobre el padre y muy especialmente agravado porque en un mismo acto dio muerte a dos personas. Se dispuso la internación en el Inisa hasta el dictado de la sentencia. Como se trata de un menor de edad, el fiscal de Adolescentes, Ricardo Chiecchi, tiene 30 días para acusar.

Los investigadores y el fiscal del caso reúnen elementos para determinar si el imputado actuó solo o más personas participaron en el hecho.