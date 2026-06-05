Familiares de Franco, baleado por un policía en el Clínicas, piden justicia: "Aún no podemos superarlo"

A un año de la muerte de Franco Del Curti, familiares y amigos se concentraron en el Hospital de Clínicas en reclamo de justicia; el joven fue baleado por un policía en la emergencia del hospital.

"Es un año que hemos pasado de todo y acá estamos pidiendo justicia", dijo Alejandra Bonilla, la mamá de Franco.

Su hermana Cecilia Del Curti expresó que fue un duelo bastante complejo. "Aún no podemos superarlo y lo que pedimos justicia por él, por los que quedan, porque nadie está libre de esto", manifestó.

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Cecilia explicó que está el proceso penal contra el policía que lo mató y el proceso civil contra el Ministerio del Interior y Udelar.

En una carta leída en la movilización, la familia expresó que el avance en el caso "ha sido mínimo" y que a un año "la impunidad no puede ser la respuesta; la memoria de Franco exige verdad, justicia y reparación. Que la sociedad uruguaya no pueda aceptar que un joven muera en manos de quien debía cuidarlo y que, después de todo, quede en silencio administrativo".

Los familiares dijeron que la proclama es un llamado de conciencia colectiva para exigir que la Fiscalía cumpla con su deber y avance con firmeza.

El caso

Un efectivo policial que realizaba tareas de vigilancia en la puerta de emergencia pidió apoyo por radio para intentar controlar a un paciente que estaba desacatado y amenazaba a las personas que se encontraban en la sala de espera y al personal médico del centro de salud.

Cuando el personal de apoyo llegó al hospital, el paciente que padecía patologías psiquiátricas y estaba descompensado por la ingesta de medicamentos, se encerró en uno de los consultorios y comenzó a romper varios objetos en su interior.

En el momento, en que los policías se acercaron en un intento de diálogo, el hombre salió del consultorio y arremetió contra los efectivos con un bastón metálico, cuando uno de ellos intentó repeler la agresión y le efectuó un disparo con el arma de reglamento a la altura del tórax.

El paciente fue atendido, pero falleció mientras era operado por el personal del block quirúrgico debido a la lesión en una arteria principal.

"Fue un hecho lamentable", dijo a Subrayado el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar. "Es un paciente conocido que ha estado otras veces acá y ha estado internado también en el Vilardebó", agregó.

Lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de seguridad del hospital.

"Fue un hecho lamentable", dijo el director del hospital, Álvaro Villar.

Impacto de la muerte en el Clínicas

La muerte de Franco llevó al Hospital de Clínicas a revisar sus protocolos, capacitar a su personal e inaugurar una sala de internación dedicada a la atención en salud mental.

En abril la INDDHH publicó una resolución en la que considera que el accionar del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública y del Clínicas constituyó una “vulneración directa del derecho a la vida”.

Juan Pablo Decia dijo a Subrayado que a partir de este caso quedaron algunas enseñanzas en lo que respecta a la formación y capacitación que tiene que tener el personal para tratar distintas situaciones.