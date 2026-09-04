Familiares de Ariel Álvarez se manifestaron tras su desaparición; denuncian que personas en un auto lo golpearon y sacaron de su casa

Familiares y amigos de Ariel Álvarez, de 29 años, se manifestaron con corte de calles y quema de cubiertas este viernes en el barrio Casabó en reclamo de información sobre su paradero.

El joven se encuentra desaparecido desde la madrugada del pasado sábado 29 de agosto. Sus allegados denuncian que personas en un auto blanco llegaron, lo golpearon y sacaron de su casa, y luego no se lo volvió a ver.

Los familiares dijeron a Subrayado que Ariel no tenía problemas con nadie; vivía solo en Santa Catalina y hacía changas.

La familia radicó la denuncia por su desaparición y el caso viene siendo investigado el Departamento de Personas Ausentes de Interpol. En la vivienda trabajó personal de Policía Científica.

La manifestación tuvo lugar en Camino Burdeos y Pasaje La Vía, en el barrio Casabó.

El hermano del joven dijo a Subrayado que lo último que no tienen indicios de las personas que se lo llevaron. "Por el momento nadie se comunicó con nosotros por eso estamos viendo a ver si podemos a través de esto saber algo de él", manifestó.

El hombre comentó que cuando llegaron a la casa estaba la puerta abierta, todo revuelto y habían colocado una cadena.

"Para nosotros quieren quedarse con la casa", agregó.