Familia y amigos buscan a Morena, de 16 años: "Toda una familia muy triste, destrozada, buscándola", dijo su padre

"De ahí no supimos más nada más que algún mensaje concreto de WhatsApp del teléfono de ella donde dice que está bien. Nosotros entendemos que está en algún lugar. Si es ella la que está mandando en mensaje, está siendo manipulada por alguien o no entendemos el motivo de que no aparezca".

Y agregó: "Los textos dicen que está bien y no mucho más que eso. Son cosas muy cortas que le pregunto y son respuestas cortantes que no manifiestan un ida y vuelta en el conocimiento del diálogo que yo tengo con ella. Cuando tocas el tema de que por qué se fue o dónde está o si está con alguien no hay respuesta y tratamos de no presionar para que siga respondiendo".

Ayala presiente que algo está pasando, que por algún motivo no vuelve a no la dejan volver. "La hemos buscado por todos lados, hemos pedido ayuda en las redes sociales (...) pero no hemos tenido suerte. Hemos pedido ayuda a las autoridades, sabemos que están trabajando, pero el tiempo pasa y no sabemos quién está con ella y en qué circunstancias se encuentra".

Fiscalía de Las Piedras, el Departamento de Personas Ausentes de Interpol y la Jefatura de Policía de Canelones trabajan en el caso.

Por cualquier información comunicarse al 099 474 205.