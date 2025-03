Familia denuncia inacción de la Intendencia y la Policía con caballos sueltos que provocaron accidente con su hijo y ahora con el padre

Ambos padres denuncian que tanto la Intendencia de Paysandú como la Policía del Departamento no hacen nada para evitar los caballos sueltos, y que tampoco han prestado asistencia a la familia desde que su hijo tuvo el accidente hace seis meses.

“Las autoridades no viene, la Intendencia tampoco. Las autoridades totalmente omisas, nos han abandonado. Hace seis meses tenemos en CTI a nuestro hijo, respirando con un respirador, con miles de exigencias y nadie, ninguna ONG, ninguno de estos que salen a defender a los animales, nadie se ha acercado a nosotros para darnos una mano, para decirnos qué precisan. Nadie. Y ahora mi marido iba al CTI para estar con mi hijo y también choca con un caballo suelto. Nadie se hace cargo. La Policía, si no hay heridos no viene, la Intendencia con nosotros nunca se ha comunicado. Nadie. A nosotros no se nos ha acercado nadie”, dijo Alejandra.

“Parece una ironía del destino, te diré. No hay mucho para expresar, nada más que la sensación de omisión que estamos sintiendo ante las autoridades”, dijo Leonardo.