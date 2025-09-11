Familia de anciana atropellada por ómnibus pide ubicar a testigos: "Que se haga justicia", dijo el hijo

Familia de la anciana de 82 años que fue atropellada por un ómnibus de la línea 409 el pasado 18 de agosto en la zona de Lezica, reclama justicia y solicitan a quienes tengan información a comunicarse al 096 122 358.

"Ese día para mí fue cruel. Estaba trabajando, me llama un policía del celular de mamá. Me dice no te asustes, pero tú mamá tuvo un accidente de tránsito y está acá", dijo Jorge Lagos, el hijo de la víctima.

Y añadió: "Hay tres testigos que ella dijo, que estaba bajando del bus y en el momento que ella no había terminado de bajar, arrancó el coche y la pasó por arriba y le quebró las piernas".

El hombre es conductor de ómnibus y expresó que no entiende cómo no se dio cuenta ya que cuando se agarra una piedra o un tronco, se siente.

"Si yo llego a agarrar a una persona a la altura de los muslos imagino que también lo voy a sentir. A parte, por fotos que he visto, cuando la pasó por arriba, la rueda trasera patinó (...) yo no quiero que se diga algo que no es. Yo quiero que se haga justicia y que salte lo que realmente pasó".

Por su parte, el abogado de la familia, Juan Ginés, dijo a Subrayado que la causa investigativa se viene llevando adelante con la declaración de testigos y entiende que están dados los elementos para formalizar la investigación.

El abogado indicó que hay dos filmaciones: la de la unidad involucrada en el siniestro y una cámara que pertenece a un vecino que acreditan que la mujer estuvo en el ómnibus y bajó en esa parada. "Con las declaraciones de los testigos presenciales, se entiende que efectivamente fue el ómnibus el que dio muerte a Sudy".

Y agregó: "En uno de los videos se ve claramente un movimiento hacia la izquierda de la unidad como si algo hubiese pisado".

Ginés señaló que el chofer circulaba con audífonos y que se distrajo cuando retomó la marcha porque suben pasajeros por la puerta delantera.

Al momento no están identificados los pasajeros que iban en el ómnibus. El abogado invita a cualquier persona que haya visto se comunique.

El caso

Una anciana de 82 años sufrió heridas en ambas piernas con diagnóstico de posible amputación tras ser atropellada por un ómnibus de la línea 409 con destino a Plaza España.

El siniestro de tránsito grave ocurrió el lunes 18 de agosto minutos antes de las 14 horas en una parada de ómnibus, ubicada en Pinta y Lister, en la zona de Lezica.

La víctima narró que al descender ómnibus, el vehículo retomó la marcha antes de que ella pudiera bajar correctamente, la mujer cayó al suelo y la unidad de transporte le pasó por encima de las piernas, causándoles lesiones en ambos miembros inferiores.

El chofer no se percató del siniestro y continuó su marcha.

Un funcionario policial asistió a la mujer lesionada en la calle y llamó al Servicio de Emergencia 911. La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a una mutualista privada, donde el médico de emergencia le diagnosticó "posible amputación de ambas piernas".

El martes falleció.