Falleció un indigente que estaba en la calle: vecinos alertaron por su mal estado

Un hombre en estado de indigencia falleció el martes en el centro de Montevideo, luego que vecinos alertaran al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), preocupados por su mal estado de salud; estaba tirado en la calle, en las cercanías de Cuareim y Lima, según dijeron a Subrayado voceros de esa institución.

De inmediato, un equipo del Mides fue hasta el lugar y se percató que el hombre se descompensaba y requería atención médica de urgencia. Fue ahí que requirieron la presencia de una ambulancia, que intentó reanimarlo por más una hora hasta que se constató su fallecimiento.

Fuentes del Mides indicaron a Subrayado que el hombre fue trasladado sin identificación, por lo que no se cuentan con registros de que esa persona estuviera en situación de calle.

Vecinos y trabajadores de las inmediaciones consultados por Subrayado coincidieron en afirmar que no lo conocían, aunque desde el Mides se indicó que intervinieron ante denuncia de personas de la zona.

El caso se dio el martes, cuando el Poder Ejecutivo brindó una conferencia de prensa para hablar sobre la gravedad del problema de personas en situación de calle, y se anunciaba un plan integral para el tratamiento de personas sin domicilio, que viven a la intemperie.