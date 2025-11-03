A los 76 años falleció el exdiputado y exsenador del Frente Amplio, Rubén Martínez Huelmo. Desde el Movimiento de Participación Popular ( MPP), sector al que pertenecía, lo definieron como un "compañero muy estimado", un "legislador incansable" y un "hombre que nunca se olvidó de las causas del pueblo, que llevó al recinto la memoria de la dictadura, la urgencia de los derechos humanos, la convicción de que la soberanía y la justicia social no son meras palabras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPP609/status/1985472240792531322&partner=&hide_thread=false Se nos fue Rubén Martínez Huelmo, compañero muy estimado.



Legislador incansable: fue diputado y luego senador de la República, y presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes; así como también representó a nuestro país en el Parlamento del… pic.twitter.com/HiXTyujzWW — MPP 609 (@MPP609) November 3, 2025 Martínez Huelmo inició su militancia política en el Movimiento Por la Patria junto a Wilson Ferreira Aldunate. Fue convencional del Partido Nacional, formó parte del directorio blanco y fue legislador.

En el año 2000 ingresó formalmente al Frente Amplio. En las elecciones de 2004, fue elegido diputado por Montevideo, integró y presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. También integró y presidió el Parlamento del Mercosur, Parlasur.

En los comicios de 2009, fue reelecto como diputado por la lista 609. En las elecciones de 2014, fue primer suplente de Lucía Topolanky y de Luis Almagro. Cuando el excanciller asumió como secretario general de la OEA, Martínez Huelmo ocupó la banca durante el resto del período.

