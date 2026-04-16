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SE ACCIONAN CON COMANDO DE VOZ

Fabricante chino de autos solicita una patente para instalar inodoros debajo de los asientos

Estos inodoros tienen como objetivo "satisfacer las necesidades de los usuarios durante viajes largos, campamentos o noches pasadas dentro del auto", dice el fabricante Seres.

Uno de los autos del fabricante chino Seres. Foto: tomada de la web oficial de la empresa.

Uno de los autos del fabricante chino Seres. Foto: tomada de la web oficial de la empresa.

El fabricante de autos chinos Seres solicitó una patente para inodoros integrados en los asientos y accionables por comando de voz, según una base de datos gubernamentales.

La idea de instalar sanitarios en vehículos no es nueva, especialmente en camiones, camionetas o ciertos SUV. Pero la originalidad de esta nueva tecnología radica en su integración discreta y su diseño innovador.

Especializado en vehículos eléctricos, Seres es un fabricante de renombre en China. Está asociado con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en la marca de alta gama AITO.

Seres obtuvo su patente para estos inodoros móviles a comienzos de abril, según registros accesibles al público.

Estos sanitarios pueden utilizarse ya sea empujando manualmente un asiento hacia atrás, o mediante el comando de voz "activar función inodoro".

El dispositivo tiene como objetivo "satisfacer las necesidades de los usuarios durante viajes largos, campamentos o noches pasadas en el habitáculo", escribieron los ingenieros de Seres en el expediente de la patente.

Un sistema de ventilación y un conducto de evacuación dirigen los olores hacia el exterior. Los desechos se recogen en un depósito que debe vaciarse periódicamente.

Los inodoros están equipados con un dispositivo calefactor que evapora la orina y deshidrata otros desechos.

La integración del inodoro bajo el asiento deslizante del auto permite "optimizar el uso del habitáculo", indicó Seres en su expediente.

En los últimos años los fabricantes chinos de vehículos eléctricos lanzaron modelos con funciones cada vez más sofisticadas para atraer a los compradores, como sistemas de karaoke integrados, mini-refrigeradoras o asientos con masaje.

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