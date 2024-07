FA acusa a la coalición de usar a Venezuela para sacar rédito político de cara a las elecciones de octubre

“Se acercan las elecciones y nos agarrá la ansiedad, no sé si por las encuestas, porque los números no nos dan, para enlodar todo. No merece el sistema político uruguayo enlodarse gratuitamente con debates la mayoría de ellos artificiales producto de una situación dolorosa que vive un pueblo hermano”, apuntó Andrade.

Yamandú Orsi

Por su parte, el senador del MPP Sebastián Sabini criticó las menciones que hizo el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber al candidato del FA Yamandú Orsi por el comentario que publicó en redes sociales.

“No dijo nada, nada”, cuestionó Heber. “Es la declaración más lavada que vi en mi vida”, aseguró durante el debate.

“Al final saltó la taba, hay que hablar de Yamandú Orsi, porque hay nervios, porque el que no pueda entender lo que dijo Yamandú Orsi no aprueba ciclo básico”, respondió Sabini.

“Hace rato que estoy pensando por qué tanta virulencia, tanto enojo, tanta molestia, capaz que porque esperaban que el Frente Amplio dijera que hubo elecciones limpias en Venezuela y que reconocemos al presidente Maduro, y eso no dijo el Frente Amplio. Capaz que ese es el enojo, porque realmente si no, no se explica la sarta de disparates que nos vienen diciendo hace rato, y mire que estamos bancando, que nos digan indignos, cómplices, por favor, un poquito de respeto. Yamandú Orsi fue muy claro en lo que dijo, muy claro, el que no lo quiera entender que no lo entienda”, agregó Sabini.