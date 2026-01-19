Extraen unas 25 palmeras de bulevar Artigas, piden "un poco de paciencia" a vecinos y explican olor que se genera

Continúan con la extracción de palmeras sobre bulevar Artigas afectadas por el picudo rojo .

El operativo comenzó en diciembre, por el tramo de bulevar desde Nuevo Centro hacia Tres Cruces, y ahora siguen con el tramo de Nuevo Centro hacia avenida Millán, indicó Santiago Mena, ingeniero que trabaja en estas tareas.

"En este sector tenemos 25 palmeras para sacar. Hoy de mañana sacamos cuatro, y tenemos que sacar 21 más. También hubo otras empresas que estuvieron trabajando acá en bulevar", sostuvo.

Seguí leyendo Niña fue mordida por un pitbull de su familia en Ciudad del Plata; en 2025 hubo unas 4 mil denuncias por casos similares

Solicitan a los vecinos y conductores que lleguen a la zona "un poco de paciencia" con el tránsito y el espacio para que trabajen con las palmeras.

"Estamos tratando de trabajar en un carril solo, bulevar tiene tres carriles, hay veces que tenemos que usar un segundo carril, pero es un trabajo que tiene sus complicaciones y tratamos de que sea de mañana temprano, estamos arrancando a las 4:00 de la mañana. Hay ruidos molestos, se entiende, pero también es para que haya menos tránsito, menos peatones y menos riesgos", aclaró.

Cada palmera lleva entre 45 minutos, una hora o en casos más complejos, hasta tres horas. "Depende los obstáculos para el derribo", indicó.

Además, en los lugares donde trabajan con palmeras enfermas se puede sentir olor a fermento, por la descomposición que se genera dentro de la planta.

"Si no tenemos complicaciones, estimamos que este bulevar está pronto para el viernes", afirmó el ingeniero.

Para los vecinos, se debió haber atacado a tiempo.

"Hemos perdido la calidad", dijo uno de los vecinos sobre el cambio en el paisaje de bulevar Artigas. Vive hace unos 20 años en el lugar. "Era un espectáculo y ahora es una lástima", agregó.