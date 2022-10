Extienden hasta marzo la prisión de Astesiano e investigan a dos jerarcas del Ministerio del Interior

"Se ha identificado a dos jerarcas del Ministerio del Interior ya citados a Fiscalía en calidad de imputados y que no quisieron declarar. Son policías", dijo Fossati en rueda de prensa tras la audiencia judicial.

Consultada acerca de la investigación sobre estos dos jerarcas policiales, la fiscal dijo que ha encontrado toda la colaboración necesaria: "He tenido una receptividad muy importante del Ministerio del Interior. Se está investigando a funcionarios públicos porque otros funcionarios públicos los están investigando. No me cerraron las puertas nunca".

Acerca de por qué pidió y obtuvo la extensión de la prisión preventiva para Astesiano y sus cómplices, Fossati respondió: "es una investigación en la que día a día llegamos a nuevos datos y es importantísimo resguardarlos". "Correspondería la libertad si no hubiera riesgo de perder la información", agregó.

En particular, sobre la responsabilidad penal del excustodio del presidente Lacalle Pou, la fiscal dijo que "la investigación sobre Astesiano podría exceder el tema pasaportes".

Fossati también sostuvo que hay sospechas de otras organizaciones similares en funcionamiento actualmente en el interior del país, en referencia a la falsificación de documentos y la venta de pasaportes.

"Se abrieron otras líneas de investigación. Son posibles organizaciones que hacían maniobras similares. Todo se maneja en esta misma causa", detalló la fiscal.

EL CASO

Fossati había informado que esta organización funcionaba al menos desde 2013, y que Astesiano se habría incorporado después, cuando ya cumplía funciones en la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou. La representante del Ministerio Público investiga el caso de falsificación de documentos para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos ruso iban.

El abogado de Astesiano- así como los abogados defensores del ciudadano ruso y el escribano- pretendía que su defendido esperara la instancia del juicio oral en libertad ya que entendía que no había riesgo procesal de entorpecer la investigación porque la Fiscalía ya tenía elementos suficientes como para continuar la indagatoria.

La Justicia, en tanto, hizo lugar al pedido de Fossati y prorrogó la medida cautelar de la prisión. Es decir que los imputados por esta causa permanecerán en prisión a la espera del inicio del juicio oral.

Los abogados defensores del ciudadano ruso imputado y del escribano apelaron la decisión de la Justicia. En tanto Prieto, defensor de Astesiano, no apeló.