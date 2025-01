Expresidente Sanguinetti participa de conversatorio en MACA: "Los temas de arte son los que definen a un país", dijo

El referente del Partido Colorado dijo a Subrayado que continúa con su libro de Memorias de una pasión "que no se agota", del cual estará hablando en el Pabellón 3, Sala 1 del Museo MACA, ubicado en ruta 10, Manantiales.

"Vamos a hablar de estos temas de arte. Los temas de arte son importantes, no son solo temas de verano, son los que definen a un país, son los que definen a una cultura. París sin los impresionistas, no es París. Nosotros sin las lunas de Cúneo y sin los ranchos y los gauchos de Blanes, no somos el Uruguay".