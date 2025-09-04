Expresidente de la Junta de Maldonado se fue a Argentina antes de audiencia en la que lo iban a imputar

El expresidente de la Junta de Maldonado , Alexandro Infante, se fue a Argentina alrededor de las 10:00 de la mañana del miércoles, cuatro horas antes de la audiencia de formalización en la causa que lo investiga por desvíos de fondos. Ahora pesa una restricción sobre él.

Además de Infante, por el caso fueron imputados los expresidentes José Luis Sánchez y Darwin Correa, todos del Partido Nacional.

Los abogados de Infante sí se presentaron, y el hombre fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención.

Sánchez y Correa fueron imputados por los delitos de fraude y falsificación ideológica por funcionario público. Se fijaron medidas limitativas con retiro de documentación de viaje y prohibición para salir del país por 90 días. Ambos deberán presentarse una vez a la semana en la seccional policial de su domicilio. Además, la imputación será comunicada a la Corte Electoral.

El Partido Nacional suspendió los derechos partidarios de los expresidentes.

El abogado Álvaro Garcé, defensor de Correa, no compartió la formalización de la investigación e interpuso un recurso de apelación. Expresó su convencimiento de que su defendido no cometió ningún delito. Sin embargo, sí compartió la decisión judicial de no disponer prisión preventiva ni arresto domiciliario en el caso.

Según la investigación, los imputados se hacían y autorizaban facturas que iban desde los 115.000 a 175.000 pesos. El perjuicio para la Junta Departamental de Maldonado fue de 1.474.313 pesos.

Se facturaba a través de una empresa real que no concretaba los servicios de mantenimiento en la junta y el dinero era enviado a la cuenta bancaria del hijo de José Luis Sánchez, que luego lo transfería a su padre.