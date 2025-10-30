RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE CIBERDELITOS

Experta recomienda: "Nunca hacer pagos, ni dar información financiera sensible ante cualquier tipo de comunicado"

Agustina Pérez Comenale se refirió a la suplantación de identidad y fraude informático, y exhortó a las víctimas a realizar la denuncia para poder cuantificar el problema y trabajar al respecto.

agustina-perez-comenale-abogada

La especialista en ciberdelitos, Agustina Pérez Comenale, realizó recomendaciones a la población para evitar ser víctima de estafas informáticas y se refirió a los delitos en lo que incurren los ciberdelincuentes.

En primer lugar, la suplantación de identidad de una persona física o jurídica, donde los delincuentes toman su rol y buscan inducir a error a las víctimas para obtener un determinado beneficio.

El agravante está establecido cuando simulan ser una autoridad o institución vinculada al gobierno. En esos casos, la pena es aún mayor.

encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en el barrio villa espanola; investigan como muertes dudosas
Seguí leyendo

Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en el barrio Villa Española; investigan como muertes dudosas

Además, si se induce a un error y se ocasiona un daño a la víctima se está ante un delito de fraude informático.

"Por suerte, este nuevo tipo de operativas están tipificadas y se podrá avanzar al respecto en las distintas investigaciones", afirmó la experta.

A la población, aconsejó tener las alarmas puestas para cuando los delincuentes se contactan con las víctimas. En esos casos, verificar la identidad y el número de teléfono, correo electrónico o usuario del remitente, y "nunca hacer pagos, ni dar información financiera sensible ante cualquier tipo de comunicado", recomendó.

En todos los casos, exhortó a las víctimas a realizar la denuncia para poder cuantificar el problema y trabajar al respecto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE BRASIL

Fotógrafo uruguayo registró "la brutalidad" que se vivió en Río de Janeiro: "Como una imagen de guerra"
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
¿A dónde van los residuos electrónicos?

Desde noviembre importadores deberán hacerse cargo de los residuos electrónicos de los consumidores: así es el plan
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Diputado Gerardo Sotelo denuncia incompatibilidad de otra jerarca pública por tener intereses privados

Te puede interesar

Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río video
HABLÓ NEGRO EN EL PARLAMENTO

Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río
Mónica Ferrero en el Parlamento
HABLÓ EN COMISIÓN DEL PARLAMENTO

Ferrero sobre crimen organizado: "Si no tomamos medidas y medidas serias, se nos viene con un empuje impresionante"
Negro afirmó que hay que ajustar seguridad de fiscales y que mantiene reuniones para mejorar el servicio video
MINISTRO DEL INTERIOR

Negro afirmó que "hay que ajustar" seguridad de fiscales y que mantiene reuniones "para mejorar el servicio"

Dejá tu comentario