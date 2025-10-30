Experta recomienda: "Nunca hacer pagos, ni dar información financiera sensible ante cualquier tipo de comunicado"

La especialista en ciberdelitos , Agustina Pérez Comenale, realizó recomendaciones a la población para evitar ser víctima de estafas informáticas y se refirió a los delitos en lo que incurren los ciberdelincuentes.

En primer lugar, la suplantación de identidad de una persona física o jurídica, donde los delincuentes toman su rol y buscan inducir a error a las víctimas para obtener un determinado beneficio.

El agravante está establecido cuando simulan ser una autoridad o institución vinculada al gobierno. En esos casos, la pena es aún mayor.

Seguí leyendo Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en el barrio Villa Española; investigan como muertes dudosas

Además, si se induce a un error y se ocasiona un daño a la víctima se está ante un delito de fraude informático.

"Por suerte, este nuevo tipo de operativas están tipificadas y se podrá avanzar al respecto en las distintas investigaciones", afirmó la experta.

A la población, aconsejó tener las alarmas puestas para cuando los delincuentes se contactan con las víctimas. En esos casos, verificar la identidad y el número de teléfono, correo electrónico o usuario del remitente, y "nunca hacer pagos, ni dar información financiera sensible ante cualquier tipo de comunicado", recomendó.

En todos los casos, exhortó a las víctimas a realizar la denuncia para poder cuantificar el problema y trabajar al respecto.