Gadea se había desempeñado hasta ese entonces como subdirector administrativo. Un día después de la fuga de Rocco Morabito y otros tres reclusos extranjeros de la ex Cárcel Central, el jerarca renunció este martes a su cargo al frente del INR.

En diálogo con Subrayado Gadea explicó que esta fuga constituye “un hecho grave” y que “correspondía presentar la renuncia”.

Entiende que el Ministerio del Interior no es el único responsable de lo ocurrido y apuntó al gobierno italiano.

El ex jerarca explicó que como Morabito cumplía arresto administrativo legalmente no había otra opción de reclusión que la ex Cárcel Central.

“El propio gobierno italiano debería haberse preocupado antes de esto”, reflexionó Gadea sobre la demora en consolidar la extradición del capo mafioso.

“Que todas las partes asuman la responsabilidad de lo ocurrido, no solo el Ministerio del Interior”, indicó el ex director.