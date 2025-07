Evento de boxeo ilegal terminó con incidentes en Santa Lucía; vecinos y autoridades preocupados

El alcalde del municipio, Leonardo Mollo, dijo que siempre apoyan actividades deportivas en el territorio, pero no “de este tipo que terminan en situaciones que lo que se genera es fomentar la violencia”.

“No queda claro quiénes son las personas que están atrás del evento, y ni que hablar que sabemos que se respaldaron o trataron de buscar el respaldo de ONG de la zona que no eran así. Eso es una forma de ampararse detrás de algo que no está bueno”, dijo. “Nos contactamos con la comisión directiva de Abrigados y no estaban al tanto de la situación”, consideró.

Uno de los jóvenes que organizó el evento afirmó que lo que querían era colaborar y se les "fue de las manos". "Fue algo externo que no contábamos con que fuera a pasar", dijo sobre el incidente Víctor Orechia .

"En nuestra ignorancia, nunca pensamos que había gente que iba a malinterpretar lo que queríamos hacer. Porque nosotros lo hicimos en un ámbito deportivo, pero en el momento la gente malentendió todo. La mayoría de la gente lo que quería era apartar", afirmó. "No lo podemos hacer más", dijo. La organización para la que pensaban donar, no aceptará lo juntado por lo que ocurrió con el incidente, pero los jóvenes afirmaron que harán llegar a otra institución.