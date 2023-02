Evalúan crear un sistema de garantías especial para el agro y formar un "GACH de riego" por la sequía

Mattos, así como otras autoridades del gobierno, se reunieron este miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou, y volverán a hacerlo en las próximas semanas, para profundizar el tema. Más medidas que se analizan tienen que ver con “alivio de tarifas”, que están en órbita de otros ministerios y que se busca reeditar o extender a más rubros afectados.

“Estamos en un proceso de creciente seriedad y gravedad de los efectos”, indicó Mattos, y sostuvo que “Va a haber daños, que estamos cuantificando, pero que pueden ser importantes no solo en lo agropecuario, sino en la economía nacional. Esto va más allá del sector agropecuario y va a tener una afectación en todos aquellos servicios y también en la industria y en las exportaciones que están vinculadas”.

Entre las preocupaciones por la sequía está que haya escasez de forraje de pastura, lo que podría afectar al ganado. El ministro advirtió que aún no se está en situación de mortandad de animales por falta de alimento, pero que de no llegar lluvias, es un riesgo.

“También preocupa la menor tasa de nacimiento de terneros en la próxima estación. Todavía es temprano para evaluar cuáles pueden ser los números, pero hay gente que se aventura a decir que entre 300 400 mil terneros podrán nacer menos y eso se puede agravar”, detalló.

Además, entienden que si llueve, puede haber excepciones con las plantaciones de soja, pero si continúa la falta de agua, habrá un “quebrantamiento aún mayor”.

“Cada mil kilos de soja que se pierden en la productividad promedio nacional, son 500 millones de dólares menos de ingresos. No solo es una afectación directa, pero también vamos a tener pérdida de empleo, servicio, no va a haber flete, no va a haber acopio en los molinos, no va a haber producto exportable, los puertos trabajan menos”, señaló.

Al respecto del abastecimiento y los precios, aclaró: "Por ahora no hay ningún movimiento de necesidad de importación y tampoco ha habido explosión de precios en ningún rubro".